وزارة الرياضة تفند الادعاءات..وتؤكد أن البطولة الإفريقية لألعاب القوى ستُقام في وقتها

فندت وزارة الرياضة، وبشكل قاطع، الادعاءات والأخبار الكاذبة بشأن استضافة البطولة الإفريقية لألعاب القوى لأقل من 18 و20 سنة.

وأكدت الوزارة بأن هذه التظاهرة الرياضية الإفريقية ستجري فعالياتها بمدينة وهران خلال الفترة من 14 إلى 18 جويلية 2025، بمشاركة أكثر من 550 رياضيا.

كما ستعقد الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى مؤتمرها السنوي كذلك بمدينة وهران، يومي 12 و 13 جويلية 2025، عشية التئام هذه البطولة الإفريقي.