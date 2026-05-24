وزارة الرياضة تُوقّع اتفاقية مع الأمن الوطني

وقّعت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة وتعاون، مع المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف دعم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقيتها لفائدة منتسبي القطاعين.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها. أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى ترقية الرياضة وتطوير الممارسة البدنية وتعزيز التعاون المؤسساتي.

مشيرة إلى أن الاتفاقية وقع عليها كل من الأمين العام لوزارة الرياضة فؤاد مخلوف. والمدير العام للأمن الوطني علي بداوي. وذلك بحضور وزير الرياضة وليد صادي. إلى جانب إطارات مركزيين من الجانبين.

كما أوضح المصدر ذاته، أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار عملي للتنسيق والتعاون المشترك في مجالات التكوين والتأطير الرياضي.

إلى جانب تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية، وتبادل الخبرات والإمكانيات بما يساهم في ترقية الثقافة الرياضية وتعزيز قيم المواطنة والانضباط والعمل الجماعي.

كما تشكل هذه الشراكة خطوة هامة نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتشجيع مختلف الفئات على الانخراط في الأنشطة البدنية. بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الرياضة أسلوب حياة ومرافقة جهود الدولة في تحسين الصحة العمومية والوقاية.