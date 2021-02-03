وزارة الرياضة.. منع رؤساء الأندية والرابطات من التواجد في المكاتب الفيدرالية

حددت اليوم الأربعاء وزارة الشباب والرياضة الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمُسيريين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.

الوزارة قررت ترسيم عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.

أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس أو لعضو مُنتخب في مكتب تنفيذي لإتحادية أو رابطة أو نادي أو جمعية رياضية لا يمكنهم الجمع مع وظيفة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس الإختصاص أو لإختصاص رياضي آخر.

وبهذا الترسيم يُمنع رؤساء الأندية الجزائرية والرابطات التواجد في المكاتب الفيدرالية.