وزارة السكن .. أشغال تهيئة بـ98 مليار دينار خلال 2020 و2021

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وزارة السكن .. أشغال تهيئة بـ98 مليار دينار خلال 2020 و2021
بقلم أسماء.ع

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، عن تخصيص إعانات مالية للولايات الجنوبية والهضاب العليا.

وأوضح، وزير السكن ، أن ولايات الجنوب ستستفيد من مليون دينار والهضاب العليا خصص لها 70 مليون سنتيم للمستفدين،من التجزيئات الاجتماعية.

وعن التجزيئات الاجتماعية، ذكر بيان من وزارة السكن،  أن الأوعية المنتقاة تتسع لـ 362.414 قطعة بـ2300 هكتار.

وعدد التخصصات الاجتماعية المنشأة بلغت 1423 بمجموع  282.702 قطعة أرضية.

أما القطع الأرضية المسلمة للمواطنين إلى حد الآن بلغت 140.584 قطعة.

كما تم تخصيص غلاف مالي أولي، لأشغال التهيئة يقدر بـ92.9 مليار دج.

وتخص الأشغال تحضير المواقع، والصرف الصحي وشبكات مياه الصالحة للشرب وبعض أشغال الطرقات.

بالإضافة إلى، الإنارة العمومية، بالنسبة لبعض التخصصات التي تعرف نسبة تقدم الأشغال معتبرة.

وتحتاج احتياجات تمويل أشغال التهيئة مبلغ 98 مليار دج موزعة على سنتي 2020  و2021 .


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