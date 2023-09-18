وزارة السكن.. إجراءات صارمة ضد التقاعس والتأخر في المشاريع

افاد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، أن “تقييم الإطارات في القطاع متواصل”. مضيفا “ستقوم الوزارة بالإجراءات اللازمة ضد التقاعس والتأخر”.

كما أشار بلعريبي على هامش لقائه مع مديري التجهيزات العمومية على المستوى الوطني، إلى أنه سيتم تحويل كل التجهيزات العمومية المتعلقة بقطاع الصحة إلى قطاع السكن. قائلا “بحكم المتخصصين والإمكانيات التي يتوفر عليها قطاع السكن لتفادي التأخر في انجاز المرافق الصحية”.

وعن الدخول المدرسي أكد بلعريبي أن العام الماضي قام قطاع السكن بتسليم 176 تجهيزا عموميا مدرسيا. مشيرا “وأن بفضل المجهودات الكبيرة والمتابعة الميدانية المستمرة سلمنا في هذا العام الدخول المدرسي 263 تجهيزا عموميا مدرسيا”. مضيفا “هذه الديناميكية تتماشى مع وتيرة عدد السكنات التي نقوم بتسليمها”. مردفا “مع الدخول المدرسي نسلم 263 تجهيزا عموميا منها 145 مدرسة ابتدائية، 75 متوسطة، 43 ثانوية”.

الدخول المدرسي.. كل الأمور جاهزة

وضبطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كل الأمور من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء في كافة ربوع الوطن. حيث حرصت منذ بداية السداسي الأول من هذه السنة، وفي إطار منسق مع العديد من القطاعات، على ضبط كافة الأمور التنظيمية واللوجستية.

كما تهدف الوزارة –حسب ما افادت به في بيان لها-، إلى ضمان دخول مدرسي ناجح وآمن. “سواء ما تعلق بتعزيز الهياكل التربوية اللازمة أو تحسين الخدمات المدرسية بصفة عامة”. حيث “سمحت من استلام العديد من الهياكل التربوية، على أن يتم استلام هياكل أخرى قبل نهاية السنة الجارية”. “الأمر الذي سيساهم في تخفيف الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات التربوية”.

وفيما تعلق بالتأهيل المتواصل للمؤسسات التربوية سيما في الطور الإبتدائي، فقد تم إتمام عمليات صيانة وإصلاح ونظافة الهياكل المدرسية والتجهيزات المرتبطة بها. –يضيف البيان-. فضلا على إيلاء كل العناية لشق الخدمات المدرسية من إطعام وتدفئة مدرسية.