بعد انزلاق التربة.. وزارة السكن تتدخل عقب السيول الجارفة بواد رهيو

باشرت مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، منذ اللحظات الأولى لانزلاق التربة الذي شهدَه موقع مشروع 1007 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” ببلدية وادي رهيو في ولاية غليزان. تدخلًا ميدانيًا عاجلًا، عقب السيول الجارفة التي مست المنطقة.

وحسب بيان للوزارة، فقد سخّرت الوزارة فرقها التقنية المختصة، ممثلة في مديرية السكن، ووكالة “عدل”، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC، للوقوف عن قرب على الوضعية، وتقييم حجم الأضرار المسجلة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لضمان سلامة السكان.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية من أجل إزالة مخلفات الأمطار. ومعالجة الأضرار التي لحقت بالموقع، بما يضمن إعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع الآجال.