وزارة السكن تطلق عمليات تنظيف شاملة للمجمعات السكنية للوقاية من كورونا وتحضيرا لشهر رمضان

باشرت اليوم دواوين الترقية والتسيير العقاري عمليات تنظيف وتعقيم شملت عددا من الأحياء والمجمعات السكنية والمرافق العمومية عبر التراب الوطني.

وجاءت هذه العملية تنفيذا لتعليمات وزيرالسكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أين تندرج هذه العملية في إطار مكافحة انتشار وباء كوفيد – 19 وكذا تحضيرا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وحيث تم على مستوى ديوان اتلترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى تنظيف الأحياء ببلدية خميس مليانة وبالأخص القديمة والشعبية بسيدي معمر.

كما تم تنظيف الأحياء ومراكز البريد وقاعات الرياضة ومقر بلديات جندل وبربوش بالإضافة إلى مقر الدائرة وكذا عمليات تنظيف حي 160 مسكن بخميس مليانة.

أما بديوان الترقية والتسيير العقاري لزلاية مستغانم فقد تم مباشرة عملية تنظيف حي 100 مسكن ولد عبد الرحمن كاكي بدائرة بعشعاشة وكذا أحياء 626 و160 مسكن بمنطقة أسفل مزغران بدائرة حاسي ماماش.

وبديوان قسنطينة تم طلاق عمليات تنظيف وتطهير مست جميع الحظيرة السكنية لديوان الترقية والتسيير العقاري لقسنطينة.

وتم بديوان أم البواقي إطلاق عملية تنظيف حي 750 مسكن بأم البواقي.

أما بولاية سكيكدة سكيكدة فقد تم إطلاق حملة تنظيف داخل أحياء المدينة شملت تطهير شبكات الصرف الصحي وكذا تنظيف وتعقيم الفضاءات المشتركة عبر مختلف أحياء الولاية.

وبديوان بئر مراد رايس بالعاصمة تم تفريغ قبو العمارة رقم 04 بحي 473 مسكن كوريفة الحراش.

كما تم بذات الديوان إطلاق حملة نظافة وتطهير شملت الأحياء “1424-460-473” وحدة كوريفة، حي 1200 حوش ميهوب 1 وحي 1200 حوش ميهوب 2.

وبولاية سعيدة تم إطلاق عملية تنظيف ونزع الأعشاب الضارة على مستوى حي 436 مسكن وحي 870 مسكن بسعيدة.

وشقام ديوان ولاية عنابة إطلاق عمليات تنظيف وتطهير أقبية العمارات ببلدية عنابة مع تطهير شبكات الصرف الصحي.

أما بديوان ولاية المدية فقد تم إطلاق حملة نظافة شملت تنظيف محيط العمارات ومداخلها، الفراغات الصحية، مجاري المياه بالإضافة إلى المساحات الخضراء.

هذا و لا تزال العملية مستمرة على مستوى جميع دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر التراب الوطني.