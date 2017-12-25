وزارة السكن تعلن عن الإنطلاق في تحصيل مستحقات الكراء

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وزارة السكن تعلن عن الإنطلاق في تحصيل مستحقات الكراء
بقلم إيمان علي إسماعيل

وضعت وزارة السكن مُخططا خاصا لتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية.

كشف المدير العام للسكن، على العمل على تحصيل مستحقات الكراء، والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية الإيجارية.

و أشار ذات المسؤول إلى تطهير كل الحظيرة السكنية من مختلف الحالات بتطبيق، المرسوم 16-310 المتعلق بشروط نقل حق الإيجار.

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التعليقات (1)

  • nori

    شيء غريب… بيع السكنات العمومية لتصبح خاصة هل ديوان الترقية العقارية مفلس ليبيع أملاكه؟ الخواص يمتصون دم الكرايين بمبالغ خيالية و OPGI يتنازل عن مشاريع الكراء لمن يعيد بيعها أو يؤجرها بسعر يفوق ثمن كراء OPGI بعشرة أضعاف أو أكثر ، ربي يفرج علينا والسلام…

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