وزارة السكن تفسخ عقود العمل مع عدّة شركات إنجاز وطنية وأجنبية

شرعت وزارة السّكن والعمران والمدينة في فسخ مجموعة من عقود العمل مع شركات إنجاز سكنات الوطنية والأجنبية .

وجاء هذا الإجراء بعد تقاعس هذه الشركات في تنفيذ المشاريع السكنية الموكلة لها في سنة 2018.

و كذا بعد المتابعة التي قام بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار في إطار تنفيذ البرامج السكنية المسجلة بمختلف الصيغ.

وهذا تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

فسخ عقود مع شركات وطنية المتمثلة في:

صيغة البيع بالإيجار : فسخ ستة عقود تخص 4550 وحدة سكنية عبر3 ولايات.

و صيغة العمومي الإيجاري :فسخ 462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية عبر46 ولاية .

– صيغة الترقوي العمومي: فسخ عقدين يخص 78 وحدة سكنية عبر ولايتين.

فسخ عقود مع الشركات الأجنبية المتمثلة في:

صيغة البيع بالإيجار: فسخ ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية عبر ولايتين (02).

وصيغة العمومي الايجاري: فسخ عقدين يخص 2480 وحدة سكنية عبر ولايتين (02) .