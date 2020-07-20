وزارة السكن تفند خبر تخصيص 400 ألف وحدة لـ “عدل 3”

فندت وزارة السكن والعمران والمدينة، في بيان لها اليوم الأحد، ما تم تداوله في إحدى الصحف الوطنية فيما يخص تخصيص 400 ألف وحدة لـ “عدل 3”.

وجاء في بيان الوزارة:”لقد وردنا مقال صحفي في إحدى الصحف الوطنية معنون بفتح الموقع الإلكتروني للتسجيل قبل الدخول الإجتماعي المقبل، وأن اجتماع لمجلس الوزراء إقترح تخصيص 400 ألف وحدة لـ “عدل 3″.”

وأضاف البيان، ان المقال تطرق أيضا إلى تحضيرات تباشرها وزارة السكن والعمران والمدينة لإعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل في سكنات البيع بالإيجار “عدل 3” وذلك بعد الإنتهاء من تسليم أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي “عدل 2”.

وعليه فإن وزارة السكن والعمران والمدينة تؤكد بأن هذه المعلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وتؤكد الوزارة أنها تعكف حاليا على إنجاز البرنامج المصرح به سابقا كما ترجوا من العائلة الإعلامية التأكد من المصدر قبل نشرها خاصة وأنّ أبواب الوزارة مفتوحة لكل الأسرة الإعلامية.