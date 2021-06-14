وزارة السكن: تمكين الدفعة الثانية من مكتتبي عدل 2013 من تحميل أوامر الدفع

أسدى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين. تعليمات لتمكين دفعة ثانية من مكتتبي “عدل 2013” ممن لم يدفعوا الشطر الأول. وقبلت ملفاتهم على مستوى لجنة الطعون بتحميل أوامر الدفع.

وترأس اليوم الإثنين وزير السكن طارق بلعريبي. اجتماعا تقنيا ضم كلا من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. رئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة. المدير العام للسكن، المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز. المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وخصص الاجتماع لدراسة ملف الطعون على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. حيث أسدى الوزير تعليمات بضرورة دراسة دفعة ثانية من ملفات الطعون الخاصة بمكتتبي “عدل 2013” الذين لم يدفعوا الشطر الأول. حتى يتمكنوا من تحميل أوامر الدفع الخاصة بهم.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الانطلاق في منح أوامر الدفع الأولى لأصحاب الطعون. ممن لم يسددوا الشطر الأول كانت بتاريخ 31 مارس 2021. وشملت أزيد من 18 ألف مكتتب. وستعلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” مكتتبيها بمستجدات ملف دراسة الطعون. للمكتتبين الذين لم يدفعوا الشطر الأول بحر هذا الأسبوع.