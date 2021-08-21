وزارة السكن: توزيع أزيد من 2800 وحدة سكنية

شهدت ولايات الوطن عمليات توزيع سكنات بمختلف الصيغ، بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني وكذا مؤتمر الصومام المصادفة ل 20 أوت من كل سنة. وجاءت هذه العمليات، تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي

وحسب بيان لوزارة السكن، تم بهذه المناسبة توزيع أزيد من 2800 وحدة سكنية من مختلف الصيغ ومقررات استفادة من السكن الريفي، وتوزعت كما يلي:

توزيع 1.372 وحدة سكنية في ولاية غليزان، موزعة كما يلي: 443 سكن عمومي إيجاري، و226 سكن ترقوي مدعم، و

703 مقرر استفادة من السكن الريفي.

في ولاية جيجل، تم توزيع 20 مسكن ترقوي مدعم، و527 مقرر استفادة لبناء سكن ريفي.

كما تم في ولاية عين الدفلى، تسليم شهادات الإستفادة ومفاتيح السكنات لمجموعة من المستفيدين من حصة 200 مسكن عمومي إيجاري ببلدية العبادية.

وتم تسليم مفاتيح 213 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، في ولاية ميلة، وكذا توزيع 306 مقرر استفادة من الإعانات الريفية، بولاية سعيدة.

بالإضافة إلى توزيع وتسليم 180 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بأولاد براهيم، 84 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بعين السخونة، 80 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بقرية العيون وكذا 40 مقرر استفادة من سكن عمومي إيجاري بقرية العين الزرقاء.