وزارة السكن: توزيع أكثر من 94 ألف وحدة سكنية

بلغ عدد السكنات الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال71 لاندلاع ثورة التحرير، 94781 وحدة سكنية.

وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، فإن هذه الحصة تمثل 65.54 بالمائة من إجمالي برنامج التوزيع الخاص بهذه المناسبة، والمقدر ب144601 وحد، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل إلى غاية استكمال توزيع جميع السكنات المبرمجة.

وشملت العملية عدة ولايات، حيث سجلت ولاية أدرار توزيع 2603 وحدة بنسبة تقارب 100 بالمائة، وفي بشار 2153 وحدة بنسبة 100 بالمائة. كما وزعت بولاية الجلفة 7648 وحدة بنسبة تقارب 100 بالمائة. وبسيدي بلعباس 3263 وحدة بنسبة 96 بالمائة.

أما ولاية مستغانم فقد عرفت توزيع 1726 وحدة بنسبة 63 بالمائة. وولاية برج بوعريريج 2180 وحدة بنسبة 92 بالمائة. وخنشلة 2964 وحدة بنسبة 93 بالمائة.

وفي سياق متصل، باشرت الهيئات التنفيذية لقطاع السكن خرجات ميدانية واجتماعات عمل بعدة ولايات, منها : بشار، خنشلة، بجاية. برج بوعريريج، الأغواط، الوادي،أم البواقي، تيسمسيلت، تيارت، معسكر، المسيلة،تيزي وزو. جانت وسكيكدة،وذلك لمتابعة وتيرة الإنجاز ورفع العراقيل الميدانية بما يضمن تسليم المشاريع السكنية في آجالها المحددة.