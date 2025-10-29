وزارة السكن: توزيع السكنات بمختلف الصيغ بداية من 1 نوفمبر

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة عن توزيع حصة كبيرة من السكنات في الفاتح نوفمبر القادم.

وأشارت الوزارة عبر فيديو لها نشر في صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، إلى أنه وبمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية. فإن وزارة السكن تحتفي بهذه الذكرى الخالدة بتوزيع وطني واسع للسكنات بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني.

وكان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل، محمود جامع بمعية الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية، سعيد عطية، قد أشرفا سابقا بمقر الوزارة على اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد مع الولاة.

وخصص الاجتماع لضبط قوائم البرنامج السكني المزمع توزيعه بمناسبة الاحتفاليات المخلّدة للذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. المصادف لأول نوفمبر 2025.

وتم خلال هذا الاجتماع التذكير بضرورة السهر على توفر جميع الشروط والمرافق الضرورية بالمواقع. التي ستعرف تسليم السكنات لفائدة المواطنات والمواطنين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور