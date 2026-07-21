وزارة السكن توظف في هذه المناصب

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، على مستوى الإدارة المركزية، عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف العليا في مجال الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية، لفائدة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية والكفاءة والخبرة المهنية المطلوبة.

وتشمل المناصب المفتوحة: مدير عام للأنظمة المعلوماتية والتخطيط والإحصائيات، مدير الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية، مدير أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، مدير فرعي للأنظمة المعلوماتية والتطوير والتطبيقات الرقمية، مدير فرعي للأمن والتدقيق، ومدير فرعي لحماية المعطيات.

واشترطت الوزارة أن يكون المترشح حائزًا على شهادة مهندس دولة فما فوق في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة، مع خبرة مهنية لا تقل عن خمس (05) سنوات بالنسبة لمنصب مدير عام، وأربع (04) سنوات بالنسبة لباقي المناصب، إضافة إلى الجنسية الجزائرية، والقدرة على القيادة والتسيير الإداري والتقني للمشاريع، وإتقان اللغتين العربية والفرنسية.

ويتكون ملف الترشح من طلب خطي يحدد المنصب المستهدف بدقة، وسيرة ذاتية مفصلة (CV)، ونسخ من الشهادات والمؤهلات العلمية، إلى جانب شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية.

وأوضحت الوزارة أن ملفات الترشح تُرسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وحددت آخر أجل لاستقبال الملفات بـ15 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان عبر الجرائد الوطنية.