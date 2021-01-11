وزارة السكن: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الجزائر والسعودية

وقّع وزير السكن والعمران كمال ناصري اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية.

وحسب بيان للوزارة، فإن التوقيع على المذكرة جاء تعزيزا لأواصر الصداقة والتعاون المشترك بين الجزائر والسعودية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة السكن بين الوزير كمال ناصري ووزير الإسكان السعودي ماجد بن عبد الله بن حامد الحقيل.

وأوضح البيان، أن التوقيع على المذكرة جرى عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وعرفت مراسيم التوقيع حضور سفير الجزائر في المملكة العربية السعودية أحمد عبد الصدوق بمقر وزارة الإسكان السعودية.

كما حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة.

وتهدف هذه المذكرة إلى إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

كما تهدف المذكرة إلى تهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات في تنفيذ مشاريع سكنية وبنى تحتية لكلا البلدين، بغية ربط جسر التعاون والاستفادة من خبرات البلدين في مجال الإسكان.