وزارة السكن تُقيم 2024 وتُسطر خطة عمل لـ2025

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بضرورة الإنطلاق في إنجاز ما تبقى من برنامج سنة 2024 والمقدر ب247 تجهيز عمومي وهذا قبل الثلاثي الأول من سنة 2025.

وجاء ذلك، في الإجتماع الأول للوزير اليوم الأحد، في إطار سلسلة لقاءات تقييمية لسنة 2024 وتسطير خطة عمل 2025.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الإجتماعات، لتنفيذ البرنامج المسطر وفق ما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2025.

وخُصص اجتماع اليوم، للمديرية العامة للتجهيزات العمومية. والذي عرض بخصوصها المدير العام للتجهيزات العمومية، عبد الكريم بن شادي، عرضا مفصلا تضمن ما تم إنجازه في سنة 2024. وما تم تسليمه في الدخول المدرسي الفارط، سبتمبر 2024.

وحسب ذات المسؤول، تم الانطلاق في 583 تجهيز عمومي من أصل 830، أي بنسبة تقدر بـ 70% في سنة 2024.

كما تم تسليم 158 تجهيز عمومي ممركز في الدخول المدرسي سبتمبر 2024.

وبعد الاستماع والتمعن في الأرقام، أمر وزير السكن، بإتخاذ التدابير التالية:

ضرورة الانطلاق في إنجاز ما تبقى من البرنامج لسنة 2024 والمقدر ب247 تجهيز عمومي. وهذا قبل الثلاثي الأول من سنة 2025.

دفع مستحقات كل الخدمات المنجزة قبل بداية الأشغال وكذا مستحقات جميع مكاتب الدراسات قبل نهاية الشهر الجاري.

وبالنسبة للولايات التي عرفت تأخرا في الانطلاق، فقد أمر الوزير بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على أسباب التأخر.

ويتعلق الأمر بولايات الجزائر، والبليدة، وتيسمسيلت، وباتنة، وتيزي وزو، ووهران، وبومرداس، وقسنطينة.

بالإضافة إلى ولايات ورقلة، ومعسكر، وعين الدفلى، وجانت، وأدرار، وأم البواقي، وتبسة، وتلمسان، وسيدي بلعباس. والبيض، وإليزي، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وغليزان، برج باجي مختار وإن قزام.

وبخصوص مخطط عمل 2025، فإن مديرية التجهيزات العمومية معنية بـ224 مشروع موزع عبر 53 ولاية. 09 ولايات منها انتهت من الإجراءات الإدارية وستباشر عملية الإنجاز.

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة التنسيق مع الولاة قصد تسريع الدراسة والتأشير على مستوى اللجان الولائية للصفقات.

هذا وسيكون للوزير لقاء ثاني بخصوص الدخول المدرسي 2025-2026، حسب ذات البيان.