وزارة السكن.. عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر شروط الصفقات العمومية

قامت وزارة السكن بعرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر شروط الصفقات العمومية مع الشركاء الاقتصاديين وأرباب العمل.

أفادت الوزارة، اليوم السبت في بيان لها، أن وزير السكن كمال ناصري اجتمع يوم الخميس الماضي مع الشركاء الاقتصاديين و أرباب العمل الناشطين في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

حيث تم خلال اللقاء عرض المشروع الأولي للبنود الإدارية لدفتر لشروط الصفقات العمومية.

وذلك قصد استقبال الاقتراحات وإبداء الرأي و الإثراء وتعديل ما يستوجب تعديله وإزالة جميع البنود التي تشوبها النقائص ليعرض بعد ذلك عبر مرسوم تنفيدي خلال الأيام القادمة.

وأكدت الوزارة، أن الإجتماع جاء تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي المنعقد بتاريخ 18-19 اوت المنصرم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل و الذي ترأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

وأضافت الوزارة أنه وتطبيقا لتعهدات ناصري تم اتخاذ جملة من القرارات من بينها القيام بمراجعة وإثراء الإطار القانوني و التنظيمي وخاصة المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة الخاص والذي لم يعرف تحين منذ سنة 1964.

مشيرة في السياق ذاته، أنه تم تشكيل فوج عمل على مستوى الوزارة بمشاركة القطاعات المعنية والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء، الأشغال العمومية والري.