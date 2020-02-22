وزارة السكن لمكتتبي عدل 2013.. نحن على دراية تامة بإنشغالاتكم

إستقبلت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، ممثلين عن ممكتتبي عدل 2013، الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة.

وأفاد بيان للوزارة أن الأمين العام للوزارة رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ومدير السكن الترقوي، تحاوروا مع أبرز ممثلي مكتتبي عدل 2013.

وأوضح بيان الوزارة أن مطالب الممثلين تمثلت في فتح المواقع وتسريع وتيرة الإنجاز أمام العدد الكامل المتبقي من مكتتبي عدل 2013.

وفي هذا السياق أكد الأمين العام أن الوزارة على “دراية تامة بانشغالاتهم”.

مشيرا أن الاجتماع الذي تم تنظيمه مع والي ولاية الجزائر يوم الخميس الموافق لـ20 فيفري 2020، تم فيه التوصل الى نتيجة جد مهمة وهي “تحويل الأوعية العقارية جراء القضاء على السكنات الهشة، وكل الجيوب العقارية المتوفرة في ولاية الجزائر الى مشاريع وكالة عدل”.

ونقل ذات البيان أنه وفور الإنتهاء من هذه العملية سيتم فتح المواقع.

من جهته أكد مدير وكالة “عدل” أنه بمجرد تَسلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المواقع فإن وتيرة الإنجاز ستكون جد سريعة.