وزارة السكن: معاينة 3114 بناية متضررة من الهزتان الأرضيتان بميلة

قال الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد الحبيب زهان، أنه تم معاينة أكثر من 3100 بناء عبر المناطق المتضررة من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة الجمعة الفارطة.

وأضاف زهان في تصريح صحفي من مقر الفرع المحلي للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء “سي تي سي”، أن عمليات معاينة السكنات ومختلف البناءات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين المسجلتين يوم الجمعة المنصرم ببلدية حمالة شملت حتى اليوم ما مجموعه 3114 بناية.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه العملية مست حي الخربة الذي يعد الأكثر تضررا من الهزتين الأرضيتين وتم تقسيمه إلى 12 قطاعا، حيث تم معاينة 1.627 بناء، مؤكدا أن عمليات المعاينة تبقى مستمرة.

وأضاف بأنه بناء على نتائج المعاينات المتعلقة بالمنشآت التربوية فهي “جاهزة لاستقبال التلاميذ المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا”.

وأفاد بأن إنهاء عمليات المعاينة وإعداد الخبرات التقنية سيسمح بتقديم النتائج إلى السلطات المحلية للانتقال إلى مرحلة تعويض المتضررين وتقديم الإعانات اللازمة لهم حسب درجة الضرر.