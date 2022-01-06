وزارة السكن: وضع إستراتيجية رقمنة على المدى المتوسط

كشف الصندوق الوطني للسكن، أن وزارة السكن والعمران والمدينة وضعت إستراتيجية رقمنة على المدى المتوسط “2022-2024”. ترمي إلى بناء صرح رقمي من شأنه أن يدعم القطاع في تأدية مهامه الإستراتيجية.

وأكد الصندوق الوطني للسكن في العدد الأخير من مجلته “Batisseur.dz”، على أن ضرورة الانتقال الرقمي قد تجسدت سريعا فيما يخص قطاع السكن. من خلال إنشاء لجنة تسيير لرقمنة القطاع مكلفة بتصميم وإنجاز وإدماج النظام المعلوماتي الخاص بالسكن.

كما تكللت هذه المبادرة بوضع إستراتيجية على المدى المتوسط “2022-2024″. تحت مسمى تسيير النظام المعلوماتي وجهود الرقمنة. كما تنص هذه الاستراتيجية، على بناء صرح رقمي موثوق وقوي ودائم، يكون قادرا على دعم قطاع السكن في مجال تأدية مهامه الاستراتيجية.”.

وأضاف المصدر، أنه في مجال الحوكمة، يهدف النظام المعلوماتي للقطاع إلى موائمة أهداف الرقمنة مع المهام الإستراتيجية لوزارة السكن والعمران والمدينة. وإلى تنظيم الوظيفة المكلفة بأنظمة المعلومات على مستوى الهياكل والهيئات تحت الوصاية.

كما يهدف هذا النظام أيضا إلى تحسين إستعمال الموارد البشرية والمالية والمادية على مستوى القطاع. وإتقان المجالات الملازمة للرقمنة من خلال بناء المهارات البشرية القادرة على الحفاظ على الصرح الرقمي للقطاع وتطويره. بالإضافة إلى كذلك فإن تنفيذ هذه الأهداف يتطلب جهدا هيكليا. من خلال نشر بنى تحتية تكنولوجية ومعلوماتية موثوقة وآمنة قادرة على دعم الصرح الرقمي القطاعي بأكمله.

بالمقابل فإن المرحلة الأخيرة تتعلق بوضع تحت تصرف المستخدمين خدمات الرقمية موجهة إلى دعمهم في مهامهم وضمان صيانة ناجعة. من خلال توفير الجودة وفي نهاية المطاف خلق قيمة مضافة في المهن السيادية للقطاع من خلال استغلال الخدمات الرقمية.