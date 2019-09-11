وزارة السياحة: أرضيات رقمية للتكوين في السياحة بداية من أكتوبر المقبل

ستعتمد وزارة السياحة والصناعة التقليدية، على أرضيات رقمية للتكوين في السياحة وتثمين الخبرات عن طريق دروس تقدم عن بعد.

وأفاد بيان للوزارة، أن الأرضية ستنطلق شهر أكتوبر القادم، بالإضافة إلى إطلاق أرضيات لتشجيع الإستثمار الدولي.

وتتواصل مشاركة الوفد الجزائري في أشغال الدورة 23 للجمعية العامة بالمنظمة العالمية للسياحة خلال 9-13سبتمبر بسان بترسبورغ.

وأضاف البيان، أن الأمين العام تطرق إلى وضع السياحة الدولية بصفة عامة مقدما معلومات عن النمو في العالم.

كما تم استعراض الأنشطة التي قامت بها الأمانة في اطار تنفيذ برنامج العمل للفترة 2018-2019 مع التركيز على الإنجازات الكبرى وتوصيات المنظمة بشأن السياحة الحضريةّ، شبكة المنظمة لمراكز الابتكار أكاديمية المنظمة والمشاريع الميدانية.