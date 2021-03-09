وزارة السياحة: إتخاذ تدابير لتخفيف الأزمة المالية التي تواجه الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

كشفت وزارة السياحة، أنه تم إيفاد المفتش العام للوزارة إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بسبب الإضراب الذي شنته النقابة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الهدف من هذا التنقل هو الإستماع عن قرب إلى مطالب العمال وانشغالاتهم للتعرف على المعوقات.

وأعرب المفتش العام عن تضامن الوزير وعزمه على ألا يدخر جهدا لمساعدة الوكالة في التغلب على هذا الوضع قريبا.

وأوضح البيان، أن الإجتماع خرج بمقترحات حول تدابير ستساهم لا محالة في التخفيف من الأزمة المالية التي تواجه الوكالة.

كما أن وزارة السياحة سوف تتوسط مع الإدارات المعنية بهذا الشأن، من أجل التخفيف من حدة وعبئ الديون التي تشل عمل الوكالة.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع خطة لبعث نشاط الوكالة من أجل السماح لها بتسطير مستقبل يحدوه الثقة والنجاعة.