وزارة السياحة: الجزائر تشارك في المعرض الأوروبي لستراسبورغ

كشفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أنها كلفت غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية تلمسان بتأطير مشاركة الجزائر في المعرض الأوروبي لستراسبورغ.

في طبعته الـ 87 خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 سبتمبر 2019، وهذا في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من طرف وزارة السياحة لسنة 2019.

كما دعت الوزارة الراغبين في المشاركة التقرب من مقر الغرفة الواقع بشارع جيش التحرير الوطني مقابل نزل مينا.

أو الاتصال على الرقم التالي : 046.76.91.30.

وأكدت الوزارة أن المشاركة مفتوحة لجميع الحرفيين، والأولوية تعطى للحرفيين الحائزين على تأشيرة الدخول إلى التراب الأوروبي.

سارية المفعول إلى غاية نهاية سبتمبر 2019.