وزارة السياحة: برتوكول صحي إلزامي على جميع الأنشطة السياحية

كشفت وزارة السياحة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه سيتم اعتماد بروتوكول صحي في جميع الأنشطة السياحية.

وأشارت الوزارة أنه اعتماد البروتوكول سيتم تنفيذا لقرارات السلطات العمومية الرامية للخروج من الحجر الصحي، وبصفة تدريجية ومرنة.

مشيرة انه سيتم اعتماد التوصيات الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة فيروس كورونا.

والتي تنص على إعداد دليل للقواعد الصحية التي يتعين الامتثال بها، بالنسبة لكل قطاع، وكذا على وضع نظام معزز للمراقبة الصحية.

حيث قامت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، بإعداد البروتوكول الصحي للوقاية من الفيروس التاجي “كوفيد 19” للأنشطة السياحية.

وذلك قصد وقاية وحماية صحة الزبائن والأفراد العاملين على مستوى المؤسسات الفندقية، وفي الفضاءات المخصصة للأنشطة السياحية.

وسينطلق العمل به مع بدء فتح المؤسسات السياحية واستئناف نشاطها ابتداءا المقرر يوم 15 أوت الجاري.

حيث يهدف الإجراء إلى تحديد كيفيات استئناف الأنشطة وفقا للقواعد الصحية الوقائية بالإضافة الى تحديد كيفيات تعزيز تدابير الوقاية والتعقيم للحد من خطر انتقال الفيروس في جميع المرافق.

وكذا تطوير وتعميم المعلومات من أجل زيادة الوعي قدر الإمكان للعاملين في قطاع السياحة وكذلك الزبائن.

وأضافت الوزارة أن هذا البرتوكول الصحي الزامي على كل الأنشطة السياحية وفي جميع المؤسسات السياحية.

وأن فعالية هذا البروتوكول الصحي تتطلب مشاركة الجميع من خلال الفهم والالتزام واليقظة المتزايدة.

ويتضمن البروتوكول قواعد عامة للنظافة والوقاية الصحية في مواجهة “كوفيد 19″، وكذا إجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد وطريقة الاستقبال بوكالات السياحة والأسفار.

بالإضافة إلى مؤسسات الايواء السياحي، والأنشطة الحموية وإعادة اللياقة والمعالجة بمياه البحر، والمطاعم السياحية، والدليل السياحي، والأنشطة الحرفية.