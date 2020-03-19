وزارة السياحة تخصص 30 فندقا بـ6900 سرير لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت وزارة السياحة عن وضع 30 مؤسسة فندقية من القطاعين العام والخاص تحت تصرفات السلطات العمومية للحد من فيروس كورونا.

وكشفت الوزارة ان مؤسسة فندقية التي خصصتها الوزارة لاستقبال حالات الحجر الصحي بطاقة استيعاب تقدر بـ 6900 سرير.

وقالت الوزارة في بيان لها انه في إطار الحملة التحسيسية التي بادرت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، لدعوة المتعاملين الفندقيين للإنخراط الفعلي في تنفيذ النظام العملياتي المتعدد القطاعات في مجال الوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقوم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي بالتنسيق الدائم والمتواصل مع الفاعلين بهدف تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة في القطاع، للإسهام في مواجهة انتشار هذا الفيروس.