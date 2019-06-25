وزارة السياحة تسطر برنامجا ثريا للإحتفال باليوم الوطني للسياحة

تحتفل الجزائر في 25 جوان من كل سنة باليوم الوطني للسياحة، وذلك بهدف تعزيز وتكريس الإهتمام بالسياحة في الجزائر.

وتسليط الضوء على قيمتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وإبراز إمكانيات السياحة وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها سطرت وزارة السياحة برنامج ثري لإحياء هذا الحدث الهام على مستوى كل ولايات الوطن للتعريف بالمنتوج السياحي.

المحلي و الوطني الذي تزخر به كل مناطق الوطن ونشر روح المبادرة من أجل تكاثف كل الجهود للرقي بهذا القطاع الحيوي والحساس.

بما في ذلك القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالسياحة وكذا المهنيين والفاعلين في المجال والمواطنين.

ناهيك عن تعزيز دور وسائل الإعلام في إبراز المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر والترويج لها داخل وخارج الوطن.