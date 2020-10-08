وزارة السياحة تعلن عن تنصيب خلية إصغاء وتوجيه ومتابعة

الوطني
  • -
  • 0
وزارة السياحة تعلن عن تنصيب خلية إصغاء وتوجيه ومتابعة
بقلم مصطفى.ق

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عن تنصيب خلية إصغاء وتوجيه ومتابعة على مستوى الوزارة.

وقال بيان للوزارة ان الخلية في إطار العمل على محاربة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن والمهنيين.

وتسعى هذه الخلية لربط جسور التواصل بين المواطن والإدارة من خلال استقبال ودراسة الانشغالات الموجهة إلى الإدارة المركزية والتكفّل الفوري والفعّال بها، وذلك في إطار الاحترام الشامل والصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

واختتم البيان بالقول ان رسائل التبليغ المجهولة لن تُؤخذ بعين الاعتبار ولن يتمّ دراستها، وذلك تنفيذا للتعليمة رقم (5) للسيِّد رئيس الجمهورية، المتعلقة بمعالجة التبليغ عبر الرسائل المجهولة.

يمكن التواصل مع الخلية عبر: رقم الفاكس :021649511

البريد الإلكتروني [email protected]

أو على الرابط المدرج:  https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=586


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=899896

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com