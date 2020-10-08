وزارة السياحة تعلن عن تنصيب خلية إصغاء وتوجيه ومتابعة

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عن تنصيب خلية إصغاء وتوجيه ومتابعة على مستوى الوزارة.

وقال بيان للوزارة ان الخلية في إطار العمل على محاربة البيروقراطية وتقريب الإدارة من المواطن والمهنيين.

وتسعى هذه الخلية لربط جسور التواصل بين المواطن والإدارة من خلال استقبال ودراسة الانشغالات الموجهة إلى الإدارة المركزية والتكفّل الفوري والفعّال بها، وذلك في إطار الاحترام الشامل والصارم للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

واختتم البيان بالقول ان رسائل التبليغ المجهولة لن تُؤخذ بعين الاعتبار ولن يتمّ دراستها، وذلك تنفيذا للتعليمة رقم (5) للسيِّد رئيس الجمهورية، المتعلقة بمعالجة التبليغ عبر الرسائل المجهولة.

يمكن التواصل مع الخلية عبر: رقم الفاكس :021649511

البريد الإلكتروني [email protected]

أو على الرابط المدرج: https://www.mtatf.gov.dz/?page_id=586