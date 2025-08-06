وزارة السياحة: تنصيب مدير عام جديد للديوان الوطني للسياحة و7 إطارات مركزية

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، اليوم الأربعاء 6 أوت 2025، على مراسم تنصيب عبد الحميد واري مديرا عاما جديدا للديوان الوطني للسياحة ONT، خلفا لصليحة ناصر باي التي أحيلت على التقاعد.

وقد جرت مراسم التنصيب بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية. والمدير العام للسياحة، وعدد من المديرين المركزيين ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، أثنت الوزيرة على كفاءة المدير العام الجديد، وعلى مساره المهني، الذي مارس من خلاله عدة وظائف عليا، آخرها كان على مستوى هيئة سامية للدولة. مشددةً على مواصلة انخراط الديوان، مثل باقي مؤسسات ومصالح وزارة السياحة والصناعة التقليدية، في نهج السياسات العليا للبلاد. لا سيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الترويج الفعال للوجهات السياحية الجزائرية.

في هذا الصدد، قدمت الوزيرة شكرها لصليحة ناصر باي على كل المجهودات المبذولة طيلة مسارها المهني. حيث قدمت لها باسمها وباسم كافة عمال وإطارات القطاع، كل التمنيات بدوام الصحة والعافية والسعادة في مرحلة التقاعد.

كما أشرفت الوزيرة في نفس المناسبة على مراسم تنصيب سبعة (7) إطارات آخرين على المستوى المركزي. منهم خمسة (5) إطارات استفادوا من ترقية داخلية لشغل مناصب:

-مدير التهيئة السياحية والمحافظة على العقار السياحي.

- مدير تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية.

– نائب مدير لتقييم المشاريع السياحية.

– نائب مدير للتأهيلات ومتابعة الأجهزة المنتخبة.

إضافة إلى تعيين مفتش مركزي ونائب مدير الميزانية والمحاسبة.

وشجعت الوزيرة كل الإطارات الذين تم تنصيبهم، متمنية لهم كل النجاح في مهامهم الجديدة.