وزارة السياحة تنظم لقاء وطني حول المؤسسات الناشئة اليوم

تنظم وزارة السياحة والصناعة التقليدية، اليوم السبت، لقاء وطني حول المؤسسات الناشئة في القطاع تحت شعار، السياحة والصناعة التقليدية، مستقبل واعد للمسسات الناشئة

وحسب بيان للوزارة، سيسجل هذه اللقاء مشاركة أصحاب المؤسسات الناشئة “START-UP” ذات المشاريع الواعدة في ذات القطاع.

بالإضافة إلى مشاركة مختلف الشركاء الفاعلين من إطارات القطاعات الوزارية على غرار وزارات: “المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتجارة، والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي”

“والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، والتكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والصناعة و المناجم، الخبراء، الإطارات المركزية والمحلية”

“والجمعيات، ومدارس السياحة، ومراكز البحث المتخصصة ومدارس التجارة”

بالإضافة إلى حضور متعاملين سياحيين والفدراليات والنقابات التابعة للقطاع، في مجال الفندقة ووكالات السياحة والأسفار والصناعة التقليدية والحرف.

تفاصيل اللقاء

سيشهد اللقاء عدة مداخلات لخبراء مختصين في المجال، تتمحور حول دور المؤسسات الناشئة في تنمية السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر.

مع التطرق لأهمية الإطار القانوني الخاص بهذه المؤسسات، وكيفية إنشائها في الجزائر .

والتعريف بمختلف الآليات المتاحة من قبل الدولة لتشجيع إنشاء هذه المؤسسات، وخلق فرص العمل والإستثمار في قطاع السياحة مع التركيز على أهمية حاضنات هذه المؤسسات.

وسيكون اللقاء فرصة سانحة للتعرف عن قرب على تجارب ناجحة، وشهادات لبعض أصحاب المؤسسات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ التدابير والإجراءات الهامة والمحورية المتخذة من طرف الحكومة لفائدة المؤسسات الناشئة.

لا سيما منها تلك التي أعلن عنها السيد الوزير الأول، والمتعلقة بدعم هذه المؤسسات وتشجيع إنشائها ومرافقة أصحابها لأهميتها الاستراتيجية.

وللدور الذي تلعبه المؤسسات المعنية في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني والتي من شأنها احتضان أفكارهم وتحقيقها على أرض الواقع.

والاستفادة من إبداعاتهم وابتكاراتهم، وفقا للاستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة المعنية لآفاق 2030.

ويهدف هذا اللقاء لإنشاء فضاء للتشاور وفرصة لتبيان مواهب المؤسسات ومشاريعها الهادفة إلى الترويج للوجهة السياحية الجزائرية وللصناعة التقليدية الوطنية.

ويعد اللقاء فرصة لعرض الكثير من التطبيقات الذكية المتعلقة بالسياحة بصفة عامة، وكذا السياحة المستدامة والإيكولوجية.

بالإضافة إلى عرض ابتكارات في مجال التسويق والترويج الذكي بصفة خاصة، من خلال إنشاء أرضيات وتطبيقات وحلول رقمية من شأنها التعريف بالوجهة السياحية لمختلف المؤسسات الفندقية العمومية منها والخاصة.

وكذا التعريف بمنتوج الصناعات التقليدية وبالحرف اليدوية الجزائرية، وغيرها من الإبداعات التي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن صاحب المؤسسة الناشئة.