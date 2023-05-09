وزارة السياحة.. توزيع شهادات التكوين لفائدة 35 إطار

أشرف الأمين العام لوزارة السياحة، رشيد بن ناصر، على حفل توزيع شهادات التكوين لفائدة 35 إطار بالوزارة ومؤسسات التسيير. التابعة لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنيةHTT، والوكالة الوطنية ANDT، والديوان الوطني Ont. والديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT والمدرسة العليا للفندقة والإطعام ESHRA. وكذا إطارات وأساتذة بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة ENST.

وكان بمعية الأمين العام للوزارة، رشيد بن ناصر، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر.

كما استفاد المشاركون من دورة تكوينية بتنظيم من الوزارة على مستوى المدرسة الوطنية العليا حول موضوع “إدارة الفنادق”. وتأطير خبراء أتراك، تحت إشراف الوكالة التركية للتعاون وهذا في إطار التعاون بين الوزاريتن الجزائرية والتركية.