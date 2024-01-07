وزارة السياحة تُوضح شروط المشاركة في BIT MILAN بإيطاليا وEMITT بتركيا

نشرت وزارة السياحة، إعلانا هاما للمتعاملين السياحيين، بخصوص التظاهرات السياحية الدولية المخصصة لسنة 2024.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في تظاهرتين سياحيتين خلال شهر فيفري ويتعلق الأمر بكل من:

البورصة الدولية للسياحة “BIT MILAN”

سيتم تنظيمها من 4 إلى 6 فيفري 2024 بميلانو ايطاليا. ويعد هذا البلد من أهم الاسواق الموفدة للسواح للجزائر.

وتهدف المشاركة في هذه التظاهرة، إلى تعزيز مكانة الوجهة السياحية في السوق الايطالية. والتعريف بمقومات السياحة الجزائرية لا سيما الثقافية والصحراوية.

معرض شرق المتوسط الدولي للسياحة والسفر “EMITT”

سيتم تنظيم هذه التظاهرة، من 06 إلى 09 فيفري 2024 بالعاصمة التركية اسطنبول. بهدف الترويج لوجهة الجزائر على مستوى السوق التركي وكذا تعزيز سبل التعاون و الشراكة مع المتعاملين الاتراك.

ودعت الوزارة، المتعاملين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرتين من وكالات سياحة وأسفار ومتعاملين سياحيين وحرفيين إرسال طلب المشاركة.

ويكون الطلب مرفق ببطاقة تقنية للمنتوجات والعروض التي سيتم تقديمها في هذا الإطار، قصد دراستها في أجل لا يتعدى 10 جانفي 2024.

وترسل الطلبات عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعاملين المشاركين سيكون محدد بحسب المساحة المخصصة لكل جناح على مستوى كل صالون.

ويجب أن تكون البطاقة التقنية مفصلة لانتقاء أحسن العروض التي تتماشى مع طبيعة كل سوق.

كما أن أي طلب يصل بعد انقضاء الآجال لا يأخذ بعين الاعتبار، ويجب إيلاء أهمية خاصة في إختيار ممثلي الوكالات المشاركين في المعارض، لإعطاء أحسن صورة عن بلادنا.