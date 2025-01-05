وزارة الشؤون الخارجية تبحث السبل المثلى لإشراك الجالية الوطنية في مسار التنمية

استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

وحسب بيان الوزارة، فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة السبل المثلى للإشراك الناجع والفعلي لأفراد جاليتنا الوطنية بالخارج في مسار التنمية والتجديد الاقتصاديين للبلاد، في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي جدد دعوته لأبناء جاليتنا للاستثمار في وطنهم الأم.