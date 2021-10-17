وزارة الشؤون الخارجية تحيي الذكرى الـ60 لليوم الوطني للهجرة

أقامت وزارة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج الذكرى الـ60 ليوم الهجرة اليوم الأحد 17 أكتوبر بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وحضر مراسم الإحتفال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. و وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج رمطان لعمامرة، وزير الداخلية كمال بلجود. وكذا الطاقم الحكومي وعدد من الشخصيات والأسرة الثورية.

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