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وزارة الشؤون الخارجية تحيي الذكرى الـ60 لليوم الوطني للهجرة

بقلم أمينة داودي
وزارة الشؤون الخارجية تحيي الذكرى الـ60 لليوم الوطني للهجرة
وزارة الشؤون الخارجية
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أقامت وزارة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج الذكرى الـ60 ليوم الهجرة اليوم الأحد 17 أكتوبر بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وحضر مراسم الإحتفال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن. و وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج رمطان لعمامرة، وزير الداخلية كمال بلجود. وكذا الطاقم الحكومي وعدد من الشخصيات والأسرة الثورية.

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