وزارة الشؤون الخارجية تطلق رسميا خدمة “تصديق”

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رسميا خدمة “تصديق” التي تسمح لهم بإمكانية إرسال وثائقهم، عبر مكاتب البريد المتواجدة بالمقرات الرئيسية للدوائر، من أجل التصديق عليها على مستوى مصلحة الحالة المدنية لوزارة الشؤون الخارجية، لاستعمالها بالخارج.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الخدمة الجديدة الفعالة والمؤمنة والتي تمكن من تتبع الإرساليات. تسمح بمعالجة وترحيل وتوزيع الوثائق الموجهة للتصديق والمودعة من قبل المواطنين على مستوى مكاتب البريد المتواجدة بالمقرات الرئيسية للدوائر. من أجل تحويلها إلى وزارة الشؤون الخارجية قبل إعادة إرسالها من قبل هذه الأخيرة إلى المواطنين الذين قاموا بالإيداع. وذلك بعد القيام بعملية التصديق.

كما تندرج هذه الخدمة القنصلية، التي تعتبر ثمرة تعاون بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلة في مؤسسة بريد الجزائر. في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من قبل الحكومة بغية تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن.

واشارت وزارة الشؤون الخارجية، أنه بإمكان المواطنين الإطلاع على معلومات إضافية عبر الموقعين الرسميين لوزارة الشؤون الخارجية ومؤسسة بريد الجزائر.

