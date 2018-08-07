وزارة الشؤون الدينية:«لا يجوز بيع شيء من أضاحي العيد وعليكم تسليم جلودها للصالح العام»

دعت إلى العناية بجلد الأضاحي من خلال تمليحها.. وزارة الشؤون الدينية

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أئمة المساجد إلى تحسيس المواطنين في دروس أيام الجمعة بضرورة العناية بجلد الأضحية، من خلال سلخها وتمليح جلدها جيدا وتسليمها لمصالح النظافة بوضعها في نفس اليوم بنقاط معينة، وذلك لاستغلالها في الصالح العام، لأنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية التي تذبح لله، حسب الأحكام الشرعية المعروفة.

وحسب تعليمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي وجهتها إلى مديرياتها الولائية، فإنه تقرر تنظيم حوار بين القطاعين العام والخاص بشأن صناعة الجلود بالتنسيق بين وزارة الصناعة والمناجم والشؤون الدينية، القيام بدروس توعوية وتحسيسية خاصة بالأضحية وأبعادها الاجتماعية والفقهية والتربوية.

إضافة إلى تحسيس المواطنين من خلال دروس الجمعة وفي خطبة العيد بضرورة العناية بجلد الأضحية، من خلال سلخها وتمليح جلدها جيدا وتسليمها لمصالح النظافة بوضعها في نفس اليوم بنقاط معينة، وذلك لاستغلالها في الصالح العام، علما أنها لا تباع لأنها ذبحت حسب الأحكام الشرعية المعروفة.

كما ذكرت وزارة الشؤون الدينية، أن هناك أكثر من 4 ملايين أضحية تذبح في الجزائر في كل عيد أضحى، وترمى جلودها من دون أن يُنتفع بها، وكذلك دعوة المواطنين إلى الاهتمام بنظافة الساحات من الدماء بعد عملية النحر للمحافظة على البيئة والحيلولة دون انتشار الأمراض.

وفي هذا الشأن، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، عن إطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد من الأغنام والأبقار والماعز، وذلك بهدف تطوير وتعزيز الصناعات الجلدية.

وحسب الوزارة الوصية، فإن العملية التي تعتبر الأولى من نوعها تتطلب جمع جلود الماشية التي سيتم ذبحها بمناسبة عيد الأضحى، وجعلها متاحة للدباغين من أجل تثمينها واستخدامها في الصناعات الجلدية، والتي تعتبر شعبة ذات مؤهلات كبيرة للتصدير.

كما تعتزم الوزارة جمع حوالي 800 ألف وحدة من الجلود من إجمالي أكثر من 4 ملايين أضحية خلال عيد هذه السنة، أين تم اختيار ست ولايات من أجل هذه العملية الجزائر ووهران وقسنطينة وجيجل وسطيف وباتنة، حيث سيتم توسيع هذه العملية إلى بقية الولايات الأخرى ابتداءً من العام المقبل.