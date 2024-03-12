وزارة الشؤون الدينية: إطلاق خدمة “الفتوى المباشرة” عبر الموقع الرسمي

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن إطلاق خدمة “الفتوى المباشرة” عبر موقعها الرسمي، والموجهة للمواطنين الراغبين في طرح أسئلتهم الفقهية وتلقي أجوبتها بشكل مباشر.

وحسب المصدر نفسه، يتعين على المواطنين الذين يرغبون في طرح أسئلتهم الفقهية وتلقي أجوبتها بشكل مباشر على المفتين والعلماء. الدخول عبر الرابط : https://marw.dz والضغط على أيقونة “الفتوى المباشرة” في الأوقات المحددة على الموقع.

كما أشارت الوزارة، أنهللاستفادة من الخدمة يجب استعمال جهاز حاسوب مزود بالكامِرا والوسائل الصوتية. (CAMERA; MICROPHONE; ECOUTEURS)، كما يمكن استعمال الهواتف الذكية.

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