وزارة الشؤون الدينية: إمكانية إصدار فتوى تقديم زكاة الفطر لهذا العام قريبا

قال المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بزاز لخميسي، اليوم الخميس، أنه هناك إمكانية إصدار فتوى إستثنائية بخصوص تقديم زكاة الفطر لهذا العام في الأيام القادمة.

ودعا المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إلى تطوير آليات التكافل وإيصال الصدقات والزكاة إلى مستحقيها في بيوتهم .

كما كشف لخميسي عن إفتاء لجنة الفتوى، بتقديم زكاة المال هذا العام قبل أن يدور عليها الحول بسبب الظروف الاستثنائية التي سببها وباء كورونا.

و شدد المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية، على ضرورة الإلتزام بإقامة صلاة التراويح بالبيوت.

وأضاف أن الوزارة هذا العام قلصت من عدد اللجان، والأشخاص المعنيين بمراقبة هلال شهر رمضان، بسبب قواعد الحجر الصحي.

مؤكدا في نفس الوقت، أن العملية ستقتصر على موظفي مديريات الشؤون الدينية الذين يملكون تصريحات ورخصا من الجهات المعنية.

وقال لخميسي أن احتفالية ليلة الشك التي جرت العادة على تنظيمها بدار الإمام، ستقلص بدورها إلى الحد الأدنى من الأشخاص ولجنة رصد الأهلة تضم فلكيين وخبراء في رصد هلال رمضان.