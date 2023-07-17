وزارة الشؤون الدينية: الأربعاء غرة شهر محرم والجمعة يوم عاشوراء

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، أن يوم الأربعاء الموافق لـ 19 جويلية 2023 هو غرة محرم 1445 هـ، وأن يوم عاشوراء هو الجمعة 10 محرم 1445هـ الموافق 28 جويلية 2023م.

وجاء في البيان، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن أن يوم الأربعاء 19 جويلية 2023م ويوم الجمعة 10 عاشوراء هو يوم محرم

1445هـ الموافق 1445هـ، هو غرة محرم 28 جويلية 2023م ، مشيرة إلى أنه يسن للمسلمين صيامه لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله” رواه مسلم.

ودعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المزكين أن يضعوا زكاتهم في الحسابات البريدية الولائية لصندوق الزكاة، وذلك –مثلما أوضحت– “حرصا على إحياء سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين مصداقا لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۢ.

كما اغتنم وزير الشؤون الدينية والأوقاف باسمه وباسم كل موظفي القطاع هذه السانحة المباركة لتهنئة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري 1445هـ، سائلين المولى عزوجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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