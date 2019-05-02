وزارة الشؤون الدينية : الاحد المقبل ليلة الشك لرؤية هلال شهر رمضان

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، أن موعد ليلة الشك لترقب شهر رمضان سيكون الأحد المقبل.

وحسب ما أفاد به بيان للجنة، “اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف، تعلم كافة المواطنين

أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1440هـ/2019م سيكون يوم الاحد 29 شعبان 1440هـ الموافق لـ05 ماي 2019م”.

وإحياء لهه السنة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بليلة الشك ابتداء من صلاة المغرب بدار الامام المحمدية وستبث عبر وسائل الإعلام.

للإشارة فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لديها فروع على مستوى 48 ولاية وهي تتشكل من علماء في الشريعة

الاسلامية وخبراء في علم الفلك.