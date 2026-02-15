وزارة الشؤون الدينية: الثلاثاء ليلة ترقّب هلال شهر رمضان

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، أنّ موعد ليلة ترقّب هلال شهر رمضان الفضيل لعام 1447هـ / 2026م، سيكون يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447هـ، الموافق لـ 17 فيفري 2026م.

وأوضح المصدر ذاته: “إحياءً لهذه السنة المباركة، ستُعقد ندوة خاصة بالمناسبة بعد صلاة المغرب. وذلك بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالمحمدية في الجزائر العاصمة، على أن تبثّ أشغالها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وختمت اللجنة بالدعاء أن يتقبّل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال، متمنيةً رمضانًا مباركًا لكافة المواطنين، وكل عام والجميع بخير.