وزارة الشؤون الدينية: الجمعة 6 جوان أول ايام عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها مساء اليوم، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة 1445هـ الموافق لـ 6 جوان 2025م.

وجاء في البيان: “تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الأربعاء 28 ماي 2025م هو غُرّة ذي الحجة 1446 هـ”.

وعليه، فإن يوم عرفة التاسع (09) من ذي الحجة 1446هـ سيوافق يوم الخميس 05 جوان 2025م. وعيد الأضحى المبارك العاشر (10) من ذي الحجة 1446هـ سيوافق يوم الجمعة 06 جوان 2025م. يضيف المصدر ذاته.