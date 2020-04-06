وزارة الشؤون الدينية تأمر ببث القرآن عبر مكبرات الصوت من المساجد

أسدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي تعليمة لكافة أئمة المساجد ببث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد.

وأوضحت تعليمة الوزارة ان على الائمة بث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد مدة نصف ساعة قبل آذان الظهر.

وتم ترك السلطة التقديرية لمديري الشؤون الدينية بالتنسيق مع الولاة لضبط مدة بث القرآن زيادة أو نقصان حسب كل ولاية.

وجاء هذا القرار بعد الإلحاح الكبير من قبل المواطنين.

كما جددت الوزارة دعوتها لمواصلة تنفيذ التدابير الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار وباء كورونا فيروس.