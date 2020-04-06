وزارة الشؤون الدينية تأمر ببث القرآن عبر مكبرات الصوت من المساجد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزارة الشؤون الدينية تأمر ببث القرآن عبر مكبرات الصوت من المساجد
بقلم م. فيصل

أسدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي تعليمة لكافة أئمة المساجد ببث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد.

وأوضحت تعليمة الوزارة ان على الائمة بث القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمساجد مدة نصف ساعة قبل آذان الظهر.

وتم ترك السلطة التقديرية لمديري الشؤون الدينية بالتنسيق مع الولاة لضبط مدة بث القرآن زيادة أو نقصان حسب كل ولاية.

وجاء هذا القرار بعد الإلحاح الكبير من قبل المواطنين.

كما جددت الوزارة دعوتها لمواصلة تنفيذ التدابير الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار وباء كورونا فيروس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=802188

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com