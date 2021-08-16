وزارة الشؤون الدينية تحدد نصاب الزكاة لهذا العام

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، عن قيمة نصاب زكاة النقود، وعروض التجارة لعام 1442.

وجاء في بيان للوزارة: “حيث إن أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا، المقدر وزنها بـ85 غراما، وحيث إن الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أجينور، حددت ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط بـ8600 دج، فإن النصاب هذه السنة يقدر بـ731.000.00 دج.،

وأشار بيان الوزارة، إلى إنه يجب إخراج الزكاة من كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول “العام”، بمقدار 2.5 بالمائة، أي ربع العشر، سواء كان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها الحالي في السوق يوم زكاتها.

وتصرف الزكاة إلى مصارفها الواردة في قول الله تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وإبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.

ووضعت الوزارة، بين أيدي المزكين صندوق الزكاة بالحسابات البريدية الولائية.

وتهيب الوزارة بالمزكين أن يلتفوا حول هذا الصندوق، ويضعوا زكاتهم في حساباته البريدية، وكذا عبر الخدمة الإلكترونية بريدي MOB. خدمة الزكاة”، من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين وعلى الخصوص أولئك الذين تأثروا بجائحة كورونا.