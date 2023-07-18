وزارة الشؤون الدينية تحدد نصاب الزكاة للسنة الهجرية 1444

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1444هـ قد قدّر بـ: 892.500 دج.

وحسب بيان وزارة الشؤون الدينية، فإن هذا ما يمثل قيمة عشرين دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85 وهو أصل النصاب.

وقد حددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى” أجينور AGENOR” ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار “18 قيراط” مطلع هذه السنة الهجرية بـ 10.500 دج.

وعليه فإنّ النصاب يحسب كما يلي: 85 × 10.500 دج = 892.500 دج

وعليه، يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل 2,5% من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه.

وحال عليه الحول من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.

وأضاف ذات البيان، انه إحياء لسنة سيدنا رسول الله ﷺ في جمع الزكاة وتوزيعها، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لدفع زكواتهم مباشرة فيها. أو باستخدام تقنية التحويل الإلكتروني عبر الخدمة الإلكترونية “بريدي MOB” “خدمة الزكاة”.

وذلك لضمان تحصيلها وإيصالها لمستحقيها وفق المصارف الشرعية التي حددتها الآية الكريمة في قول الله تعالى:

(( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُولَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) [سورة التوبة، 60]