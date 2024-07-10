وزارة الشؤون الدينية تحذر

حذرت وزارة الشؤون الدينية، في بيان لها، مستعملي الهواتف الذكية من تطبيقات ومواقع مجهولة المصدر تتضمن القرآن الكريم.

ووفقا لبيان الهيئة ذاتها، فإن التطبيقات المعنية هي تلك المحمّلة من متجر الموقع التسويقي (أبل ستور) Applestor والمسجل باسم القرآن الكريم وباسم مطوره ASH اليودي الذي وضع على الغلاف زورا وخداعا “مصحف المدينة المنورة”.

وقد أسقطت هذه التطبيقات - يضيف بيان الوزارة- آيات من سورة طه، من الآية رقم (27) الى الآية رقم (31) وكذلك تطبيق QURAN360 الذي يحتوي على أخطاء في الحركات وكذلك تطبيق بعنوان “القرآن الكريم” وفيه سقوط لبعض الآيات القرآنية.

وطلبت الوزارة من الأئمة والمرشدات الدينيات وأساتذة التعليم القرآني، بالقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لفضح هذه التطبيقات، ودعوة الناس لأخذ القرآن الكريم من مصادره الموثوقة أو المصاحف التي طبعتها ووزعتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.