وزارة الشؤون الدينية تخصص “فضاءات جديدة”  للفتوى الفورية خلال شهر رمضان   

عززت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، الفضاءات المخصصة لاستقبال طلبات الفتوى بمناسبة شهر رمضان، قصد الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية التي ترتكز على المذهب المالكي.

أوضح عبد القادر قطشة مدير التوجيه الديني والمسجدي، أن الوزارة خصصت بوابة إلكترونية عبر موقعها الرسمي لتلقي استفسارات المواطنين والإجابة عنها بشكل فوري عبر البريد الإلكتروني.

حيث تم تسخير قرابة 15 إماما لتقديم هذه الخدمة، التي شرع في استخدامها منذ السنة الماضية.

كما سخرت الوزارة مجموعة من الأئمة الأكفاء لاستقبال المواطنين على مستوى مكتب الفتوى المتواجد بمقر الوزارة.

إلى جانب فتح خطوط هاتفية لتلقي أسئلة المواطنين، على غرار الخط الأخضر 1088.

وأشار قشطة إلى أن الوزارة حثت الأئمة على التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي استفساراتهم حول مختلف القضايا الدينية.

وهذا بهدف المساهمة في حل النزاعات العائلية، خاصة ما تعلق منها بقضايا الطلاق.

كما تم تحيين الموقع الرسمي للوزارة من خلال تخصيص أيقونات جديدة بمناسبة شهر رمضان.

على غرار مواقيت الإفطار والإمساك، مع إمكانية تحميل كتب خاصة بالمسائل المتعلقة بالشهر الفضيل.

وسطرت الوزارة أيضا برنامجا يتضمن عدة أنشطة من بينها تنظيم زيارات يقوم بها الأئمة والمرشدات.

في كل من المؤسسات العقابية ودور المسنين والمستشفيات لتقديم توضيحات حول المسائل الدينية الخاصة بشهر الصيام إلى جانب تنظيم حملات للتبرع بالدم.