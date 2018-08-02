وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى سحب مصحف الحاذق الصغير

وجاء قرار الوزارة بعد ورود أخطاء في هذه النسخ من المصحف الشريف.
تمكنت مصالح أمن دائرة بوحجار بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري بالطارف، من تفكيك شبكة تتكون من 8 أشخاص من بينهم عسكري يروجون المخدرات والمهلوسات.
عناصر الشبكة…
أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم الخميس عن إجراءات جديدة خاصة بالفضاءات العمومية المستغلة لأغراض خدماتية.
ونشر بـطاش بيانا عبر صفحته الرسمية على…
تمكنت القوات المشتركة، المتكونة من الدرك و الأمن الوطنيين لولاية البليدة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص.
الأشخاص الثمانية المقبوض عليهم من…
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