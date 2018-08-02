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وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى سحب مصحف الحاذق الصغير

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وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى سحب مصحف الحاذق الصغير
بقلم إيمان ض

دعت وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس إلى سحبالنسخ الموسومة “بمصحف الحاذق الصغير” بسبب ورود أخطاء فيه.

وجاء قرار الوزارة بعد ورود أخطاء في هذه النسخ من المصحف الشريف.


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