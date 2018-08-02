وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى سحب مصحف الحاذق الصغير

دعت وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس إلى سحبالنسخ الموسومة “بمصحف الحاذق الصغير” بسبب ورود أخطاء فيه.

وجاء قرار الوزارة بعد ورود أخطاء في هذه النسخ من المصحف الشريف.