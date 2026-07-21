وزارة الشؤون الدينية تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد

دعت وزارة الشؤون الدينية إلى ضرورة ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية في المساجد، وذلك في إطار ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية، والمحافظة على المال العام وترشيد النفقات العمومية.

ونشرت مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر إعلانا هاما لموظفي القطاع الديني القائمين على تسيير المساجد وبقية المرافق الدينية، باختلاف مهامهم ورتبهم بضرورة قصر تشغيل “الأجهزة والمعدات الكهربائية المصابيح ، المكيفات .أجهزة التبريد” وغيرها على أوقات الصلوات والأنشطة الدينية المرخص لها. بالإضافة كذلك إلى الحرص على إيقاف جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية مباشرة بعد الصلاة. وفور الفراغ من سائر الأنشطة المرخص لها وعدم تركها في حالة تشغيل. الاستعمال الرشيد والمتبصر للطاقة الكهربائية، وتجنب كل أشكال التبذير. مع مراعاة ما تقتضيه الضرورة وحسن التسيير.

كما طلبت المديرية من جميع المعنيين الإلتزام الصارم بفحوى هذه التعليمة، والعناية بتنفيذها ابتداء من تاريخ صدورها.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور