وزارة الشؤون الدينية تذكرالمعنيين بالحج هذا الموسم بإتمام الإجراءات قبل هذا التاريخ

أصدرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف بيانا تذكر فيه المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م.

وذكرت الوزارة في بيانها أن المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ / 2023م بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية الأولية قبل تاريخ 15 ماي 2023.

وأوضحت الوزارة بضرورة إتمام الإجراءات الإدارية التالية:

الحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج من مصالح البلدية.

ضرورة التوجه إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة، والحصول على الدفتر الصحي، شهادة التلقيح ضد فيروس كوفيد19، وأيضا شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.

كما أنه على المعنيين بالحج هذا الموسم التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 77 مبيون سنتيم شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بجواز السفر البيومتري بمدة الصلاحية لا تقل عن 06 أشهر. وأيضا شهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم 1444هـ / 2023م.

وأضاف البيان لا بد من شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج والمقدرة بـ : 60 مليون سنتيم . وكذا وصل دفع تذكرة السفر والمقدرة بـ : 17 مليون سنتيم.

وإختتم البيان أنه سيتم الإعلان لاحقا عن باقي الخطوات.